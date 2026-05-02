Mimpi Indah Cremonese Berubah Jadi Ancaman, Emil Audero cs Terjebak di Zona Merah

jpnn.com - Perjalanan Emil Audero bersama US Cremonese di Serie A musim 2025/26 berubah drastis.

Sempat tampil menjanjikan di awal kompetisi, tim asal Cremona itu kini justru terjebak dalam tekanan besar papan bawah klasemen.

Didatangkan dengan status pinjaman dari Como 1907, Emil merupakan figur penting di bawah mistar Cremonese.

Namun, performa tim perlahan merosot seiring berjalannya musim.

Rentetan hasil negatif membuat posisi Cremonese terus meluncur hingga kini berada di peringkat ke-18 klasemen sementara Serie A, atau tepat di zona degradasi

Tim besutan Marco Giampaolo itu baru mengoleksi 28 poin, situasi yang membuat tekanan makin besar menjelang akhir musim.

Hasil terbaru mempertegas kondisi tersebut. Cremonese harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor telak 0-4.

Meski kebobolan empat gol, Emil tetap menunjukkan performa yang cukup solid di bawah mistar.