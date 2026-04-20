Mimpi Jadi Nyata, Atta Halilintar Bahagia Akun Instagram Miliknya Diikuti Ronaldo

jpnn.com, JAKARTA - Perasaan bahagia sekaligus tak menyangka dirasakan Atta Halilintar, setelah akun Instagram miliknya diikuti oleh legenda sepak bola dunia, Ronaldo.

Suami Aurel Hermansyah itu mengaku tengah bersiap untuk tidur seusai menghadiri sebuah acara ketika mengetahui kabar tersebut.

“Kaget lagi mau tidur habis acara. ‘Oh di-follow Ronaldo’, wah, jadi orang Indonesia yang di-follow Ronaldo,” ujar Atta Halilintar di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (18/4).

Ia mengaku tidak menyangka bisa mendapatkan perhatian dari mantan pesepak bola profesional asal Brasil tersebut.

Kakak Thariq Halilintar itu pun menganggap momen tersebut sebagai rezeki dan keberuntungan.

“Aku juga enggak tahu ya, alhamdulillah ya. Tiba-tiba kok di-follow Ronaldo, aku juga di-like, di-follow. Jadi, ya enggak tahulah, ada saja rezekinya, ada saja hokinya. Apalagi itu kan idola-idola aku dari kecil ya,” ucap Atta.

Menariknya, Ronaldo bukan satu-satunya bintang sepak bola dunia yang mengikuti akun Instagram menantu Anang Hermansyah tersebut.

Atta mengungkapkan, ada sejumlah pesepak bola dunia lainnya yang juga menjadi pengikut akun media sosialnya.