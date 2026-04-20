Mimpi Juara Arsenal di Ujung Tanduk, Manchester City Siap Menikam dari Belakang
jpnn.com - Ancaman serius datang dari Manchester City yang kini berada tepat di belakang Arsenal dalam perburuan gelar Premier League musim 2025/26.
Situasi yang semula tampak nyaman perlahan berubah menjadi bahaya setelah keunggulan Arsenal terus tergerus.
Padahal, beberapa pekan sebelumnya, The Gunners sempat menikmati posisi puncak dengan jarak 10 poin dari Man City.
Kemenangan atas Everton menjadi salah satu momen yang mempertegas dominasi Arsenal saat itu.
Pada saat bersamaan, Manchester City hanya bermain imbang 1-1 saat bertamu ke markas West Ham United.
Kondisi tersebut makin memperbesar peluang Arsenal untuk melangkah mulus menuju trofi juara.
Namun, situasi berbalik drastis dalam beberapa pekan terakhir. Performa Arsenal justru menurun di momen krusial.
Pukulan telak datang ketika Declan Rice dan kolega secara mengejutkan takluk saat menjamu AFC Bournemouth.
Manchester City terus mendekat, Arsenal mulai kehilangan keunggulan. Perebutan gelar makin panas.
