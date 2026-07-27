Mimpi Juara Dunia Dimulai dari Pertamina Mandalika Racing Series, Ini Bukti Nyatanya
jpnn.com, LOMBOK - Bagi banyak pembalap muda Indonesia, Pertamina Mandalika Racing Series (Pertamina MRS) bukan sekadar ajang berburu podium.
Dari lintasan inilah mimpi menuju panggung balap dunia mulai dibangun.
Memasuki Round 3 yang berlangsung pada 25–26 Juli 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, kejuaraan nasional ini kembali menjadi arena lahirnya talenta-talenta muda terbaik Indonesia.
Setiap putaran menjadi ruang pengembangan talenta pembalap muda yang mempertemukan kemampuan, mental bertanding, dan pengalaman berkompetisi sebagai bekal menembus level internasional.
Jejak keberhasilan pembalap Indonesia membuktikan Pertamina MRS menjadi salah satu jalur pengembangan talenta yang mampu mengantarkan pembalap muda mendunia.
Salah satunya adalah Veda Ega Pratama, juara Asia Talent Cup 2023 yang kemudian mencatatkan prestasi sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup dan Moto3.
Sebelum bersinar di level internasional, Veda lebih dulu mengasah kemampuannya di Pertamina MRS pada kelas 250cc tahun 2023 dan kelas 600cc tahun 2024.
Nama lain yang juga berkembang melalui ajang ini adalah Muhammad Kiandra Ramadhipa. Pembalap muda yang kini berlaga di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan Moto3 Junior tersebut pernah bersaing di kelas 250cc Pertamina MRS pada musim 2023.
Jejak keberhasilan pembalap Indonesia membuktikan Pertamina MRS menjadi salah satu jalur pengembangan talenta yang mampu mengantarkan pembalap muda mendunia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Perkuat Ekosistem Kriya dan UMKM Berbasis Budaya Lewat Kawan Nusantara 2026
- Pertamina Patra Niaga Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Lewat Program CSR di Jabar
- Hari Anak Nasional, Pertamina Ajak Generasi Muda Jadi Green Warriors Penyelamat Bumi
- Pertamina Tambah 292 Ton LPG 3 Kg di Majalengka dan Subang, Pasokan Dijamin Aman
- Tulola, BCA, dan Pertamina Kolaborasi Menggelar Pameran, Targetkan Transaksi Maksimal
- Pertamina Pacu Pertumbuhan Portofolio Eksplorasi Lewat Kolaborasi Global