Mimpi ke Jepang Terbuka! ASICS Football Draft Combine 2026 Cari Talenta Terbaik Indonesia

jpnn.com - Pesepak bola muda Indonesia kini berkesempatan mengikuti program ASICS Football Draft Combine 2026 untuk mengejar peluang berlatih ke Jepang.

Program ini membuka ruang bagi pemain muda untuk menunjukkan bakat dan mengembangkan potensi mereka di lapangan.

ASICS Football Draft Combine memberikan kesempatan kepada pemain berusia 16–18 tahun, baik dari akademi maupun nonakademi.

Para peserta akan diuji keterampilan teknisnya, dilibatkan dalam situasi permainan sesungguhnya, serta diberi kesempatan menunjukkan potensi di hadapan pelatih dan pemantau bakat.

President Director of ASICS Indonesia Yuya Sugiyama menyampaikan bahwa rangkaian City Series ASICS Football Draft Combine 2026 membuka lebih banyak kesempatan bagi talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka.

“Melalui rangkaian ini, ASICS berharap semakin banyak pemain muda dari berbagai daerah dapat memperoleh ruang untuk menunjukkan kemampuan dan mengejar aspirasi mereka di dunia sepak bola,” ujar Yuya.

“Program ini juga menjadi pengingat bahwa potensi dapat tumbuh di mana saja, dan setiap pemain layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya,” imbuhnya.

ASICS Football Draft Combine 2026 resmi dimulai di Jakarta. Para pesepak bola muda di ibu kota mendapat kesempatan mengikuti seleksi sebelum mengejar peluang tampil di tingkat internasional.