Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia
jpnn.com - Jay Idzes tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda harus mengubur mimpi tampil di ajang empat tahunan itu setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.
Mimpi Indonesia Runtuh di Jeddah
Pertandingan berjalan ketat hingga akhirnya gol tunggal Zidane Iqbal pada menit ke-76 memupus seluruh asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh.
Kekalahan itu membuat tim asuhan Patrick Kluivert menutup perjalanan di dasar klasemen Grup B tanpa satu pun poin.
Semua upaya yang sudah dicurahkan selama babak kualifikasi harus berakhir dengan kenyataan pahit.
Jay Idzes Tegaskan Semangat Garuda Belum Padam
Namun, di balik raut kecewa , bek sekaligus kapten Timnas Indonesia Jay Idzes justru menunjukkan sikap dewasa.
Pemain Sassuolo itu menilai perjuangan Indonesia tetap layak dibanggakan.
"Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun, saya bangga dengan tim ini."
