menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia

Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia

Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Jay Idzes tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda harus mengubur mimpi tampil di ajang empat tahunan itu setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah Sports City, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Mimpi Indonesia Runtuh di Jeddah

Pertandingan berjalan ketat hingga akhirnya gol tunggal Zidane Iqbal pada menit ke-76 memupus seluruh asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh.

Baca Juga:

Kekalahan itu membuat tim asuhan Patrick Kluivert menutup perjalanan di dasar klasemen Grup B tanpa satu pun poin.

Semua upaya yang sudah dicurahkan selama babak kualifikasi harus berakhir dengan kenyataan pahit.

Jay Idzes Tegaskan Semangat Garuda Belum Padam

Namun, di balik raut kecewa , bek sekaligus kapten Timnas Indonesia Jay Idzes justru menunjukkan sikap dewasa.

Baca Juga:

Pemain Sassuolo itu menilai perjuangan Indonesia tetap layak dibanggakan.

"Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun, saya bangga dengan tim ini."

Jay Idzes tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah Timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI