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Mimpi Semifinal Timnas Indonesia di Ujung Tanduk, John Herdman Minta Maaf

Mimpi Semifinal Timnas Indonesia di Ujung Tanduk, John Herdman Minta Maaf
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Suasana Stadion Pakansari saat pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam pada lanjutan fase grup Piala AFF 2026. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com - Langkah Timnas Indonesia menuju semifinal Piala AFF 2026 kini berada di ujung tanduk setelah kalah dari Vietnam. Pelatih John Herdman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter.

Kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga Grup A di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026) malam WIB, membuat peluang Indonesia melaju ke fase gugur  makin berat.

Hasil tersebut memaksa Skuad Garuda tak lagi memiliki ruang untuk melakukan kesalahan. 

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Timnas Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir fase grup jika ingin menjaga asa melaju ke semifinal.

Usai pertandingan, Herdman tidak menutupi rasa kecewanya.

Pelatih asal Inggris itu menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung yang tetap memberikan dukungan hingga peluit panjang dibunyikan.

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"Kami kalah, kami belajar. Kami merasa frustrasi dan marah untuk sesaat, tetapi sekarang kami harus membuat tim ini fokus kembali. Kami masih dalam perjuangan, penggemar kami masih berjuang bersama kami. Kami pergi ke Singapura dengan pola pikir yang jelas bahwa kami harus memenangkan pertandingan."

"Ini adalah turnamen grup, bukan di posisi yang kita inginkan, tapi inilah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita akan pergi ke sana dengan semua yang kita miliki," ujar Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyampaikan permintaan maaf setelah kalah dari Vietnam. Langkah Indonesia ke semifinal semakin berat.

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