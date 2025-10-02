Mimpi Timothy Ronald Mencetak Generasi Muda Indonesia yang Merdeka Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri platform Ternak Uang, Timothy Ronald, ingin membantu mencetak generasi muda Indonesia yang merdeka finansial. Hal ini dilakukannya melalui edukasi finansial dan lembaga pendidikan.

“Sejak kecil saya percaya bahwa pengetahuan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan,” kata Timothy dalam keterangannya, Kamis (2/10).

Dia berbagi kisah awal perjalanannya hingga kini dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia investasi dan kripto di Indonesia. Hal ini bermula dari jualan minyak rambut dan sedotan di sekolah.

"Saya kemudian mendirikan Ternak Uang pada usia 19 tahun, dan menjadi platform edukasi investasi yang membantu ratusan ribu generasi muda Indonesia mengenal dunia investasi dan pasar modal," ujarnya.

Titik balik terbesar datang di tahun 2022. Saat itu banyak pihak masih meragukan masa depan aset digital, Timothy justru melihat arah dunia yang berbeda.

Bitcoin menurutnya adalah jalan keluar dari sistem keuangan lama. Ia lalu mendirikan Akademi Crypto, yang kini telah menjadi institusi edukasi Kripto dan Bitcoin terbesar di Indonesia.

Tidak hanya berhenti pada edukasi aset Kripto, Timothy juga mendirikan platform jual beli Kripto bernama FLOQ bersama dengan Yudhono Rawis mantan CEO dari Tokocrypto.

“Kalau Rothschild membangun revolusi sistem perbankan saya ingin menjadi pionir sistem keuangan yang baru, " tegasnya.