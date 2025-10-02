menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Mimpi Timothy Ronald Mencetak Generasi Muda Indonesia yang Merdeka Finansial

Mimpi Timothy Ronald Mencetak Generasi Muda Indonesia yang Merdeka Finansial

Mimpi Timothy Ronald Mencetak Generasi Muda Indonesia yang Merdeka Finansial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pendiri platform Ternak Uang, Timothy Ronald, ingin membantu mencetak generasi muda Indonesia yang merdeka finansial. Foto dok. Timothy Ronald

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri platform Ternak Uang, Timothy Ronald, ingin membantu mencetak generasi muda Indonesia yang merdeka finansial. Hal ini dilakukannya melalui edukasi finansial dan lembaga pendidikan.

“Sejak kecil saya percaya bahwa pengetahuan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan,” kata Timothy dalam keterangannya, Kamis (2/10).

Dia berbagi kisah awal perjalanannya hingga kini dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia investasi dan kripto di Indonesia. Hal ini bermula dari jualan minyak rambut dan sedotan di sekolah.

Baca Juga:

"Saya kemudian mendirikan Ternak Uang pada usia 19 tahun, dan menjadi platform edukasi investasi yang membantu ratusan ribu generasi muda Indonesia mengenal dunia investasi dan pasar modal," ujarnya.

Titik balik terbesar datang di tahun 2022. Saat itu banyak pihak masih meragukan masa depan aset digital, Timothy justru melihat arah dunia yang berbeda.  

Bitcoin menurutnya adalah jalan keluar dari sistem keuangan lama. Ia lalu mendirikan Akademi Crypto, yang kini telah menjadi institusi edukasi Kripto dan Bitcoin terbesar di Indonesia.

Baca Juga:

Tidak hanya berhenti pada edukasi aset Kripto, Timothy juga mendirikan platform jual beli Kripto bernama FLOQ bersama dengan Yudhono Rawis mantan CEO dari Tokocrypto.

“Kalau Rothschild membangun revolusi sistem perbankan saya ingin menjadi pionir sistem keuangan yang baru, " tegasnya.

Melalui edukasi, Timothy Ronald ingin mencetak generasi muda yang merdeka finansial

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI