menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Mimpi yang Belum Selesai: Pesan Joey Pelupessy untuk Timnas Indonesia

Mimpi yang Belum Selesai: Pesan Joey Pelupessy untuk Timnas Indonesia

Mimpi yang Belum Selesai: Pesan Joey Pelupessy untuk Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Joey Pelupessy tak menutupi rasa kecewanya setelah Timnas Indonesia gagal melangkah lebih jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, di tengah hasil pahit itu, gelandang berpengalaman tersebut justru menularkan semangat optimisme untuk masa depan Garuda.

Pesan dari Joey Pelupessy

Joey menyebut kegagalan kali ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar.

Baca Juga:

"Sayang sekali untuk momen ini, mimpi tetap jadi mimpi. Saya selalu belajar untuk bekerja keras, tidak menyerah, dan percaya pada diri sendiri."

"Jika kita tetap membangun tim seperti ini, kabar baik cepat atau lambat akan datang di masa depan,” tulis Joey melalui media sosialnya di instagram.

Dukungan Fan Jadi Pembeda

Joey juga menyampaikan apresiasi untuk dukungan dari publik sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa semangat para suporter menjadi sumber kekuatan bagi seluruh tim di tengah masa sulit.

Baca Juga:

"Terima kasih terhadap dukungan yang besar dan luar biasa. Kami akan selalu menghargainya. Terima kasih," tambahnya.

Timnas Indonesia menutup perjalanan di Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa mengantongi satu pun poin.

Joey Pelupessy tak menutupi rasa kecewanya setelah Timnas Indonesia gagal melangkah lebih jauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI