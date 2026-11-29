jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjadi pembicara dalam talkshow Rembug Bareng Pangan Jateng Fest 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Sabtu (28/11).

Pada kesempatan itu, dia mengungkap strategi menjaga ketahanan pangan melalui penguatan produksi skala kampung dan pengendalian harga di pasar.

Agustina menyebut Kota Semarang masih memiliki sekitar 2.000 hektare lahan sawah, dengan 1.600 hektare di antaranya merupakan sawah lestari.

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Namun, produksi beras dari lahan baru mampu memenuhi sekitar 11 persen kebutuhan warga. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan sumber pangan alternatif melalui pemanfaatan lahan-lahan kecil di lingkungan permukiman.

“Dimulai 2026 ada rencana bagi kita untuk menyiapkan stok (pangan, red) sendiri walaupun skalanya kecil karena ini juga akan sangat berpengaruh. Contohnya kami membuat mina padi, pertanian terintegrasi skalanya kecil cukup di lahan-lahan di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan, kami 50 meter persegi antara ayam, kemudian cabai, bawang merah, dan ikan,” ujar Agustina, Minggu (29/11).

Gagasan yang dikembangkan melalui Mina Horti, program prioritas 2027 itu mengintegrasikan budi daya ikan, ayam, tanaman hortikultura, dan pengolahan sampah organik dalam satu lahan seluas sekitar 50 meter persegi. Program ini direncanakan hadir di 75 titik dengan alokasi anggaran Rp 30 juta untuk setiap lokasi.

Dalam sistem tersebut, limbah organik diolah melalui budi daya maggot dan azolla, serta didukung pemanfaatan energi surya.

Integrasi berbagai komoditas diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan sumber pangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.