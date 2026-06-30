Minat Kerja ke Jepang Meningkat, Diaspora Royyuda Hadirkan Komunitas Belajar Bahasa & Budaya
jpnn.com, JAKARTA - Minat generasi muda Indonesia terhadap Jepang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan belakangan ini. Antusiasme yang tinggi tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pengembangan karier, hingga pertukaran budaya lintas negara.
Namun, fenomena ini masih dihadapkan pada tantangan nyata berupa keterbatasan akses pembelajaran bahasa Jepang yang terjangkau serta minimnya informasi valid mengenai kehidupan di sana.
Melihat kesenjangan tersebut, seorang diaspora muda Indonesia yang menetap di Jepang bernama Royyuda Agusto Ompusunggu mengambil langkah nyata. Pria yang akrab disapa Sansan ini mendirikan Nande Nihon pada Agustus 2025.
"Komunitas pembelajaran bahasa dan budaya Jepang berbasis daring ini dihadirkan khusus untuk mendidik dan mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar siap bersaing di kancah internasional," kata Royyuda Agusto Ompusunggu, Selasa (30/6).
Dia mengungkapkan bahwa gagasan membangun ruang belajar inklusif ini lahir dari keprihatinannya melihat ketidakmerataan informasi.
Banyak anak muda Indonesia dinilai memiliki semangat besar untuk berkembang melalui pendidikan maupun peluang karier internasional, tetapi akses terhadap pembelajaran berkualitas belum tersedia secara merata bagi semua kalangan.
"Kami di Nande Nihon mengembangkan pendekatan pembelajaran yang komprehensif," ujarnya.
Komunitas ini tidak hanya berfokus pada kemampuan tata bahasa saja, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman budaya, etika sosial, serta gambaran nyata kehidupan sehari-hari di Jepang.
Minat kerja ke Jepang meningkat, diaspora Royyuda hadirkan komunitas pembelajaran bahasa dan budaya Jepang'
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