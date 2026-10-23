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Minat Sports Holiday Meningkat, Golden Rama Tours & Travel Catatkan Pertumbuhan

Minat Sports Holiday Meningkat, Golden Rama Tours & Travel Catatkan Pertumbuhan
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Destinasi olahraga makin digemari oleh pelanggan Golden Rama Tours & Travel. Foto: dok Golden Rama

jpnn.com, JAKARTA - Seiring gaya hidup aktif semakin menjadi bagian dari keseharian, olahraga pun mulai menjadi alasan baru untuk bepergian, mulai dari menyaksikan pertandingan hingga mengikuti turnamen.

Minat terhadap perjalanan berbasis olahraga tersebut turut tercermin dalam data Golden Rama Tours & Travel. 

Sepanjang 2026, penjualan produk sports holiday tercatat naik sebesar 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencakup berbagai perjalanan berbasis olahraga. 

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General Manager Communications and CRM Golden Rama Tours & Travel Ricky Hilton mengatakan salah satu yang makin menarik perhatian adalah maraton internasional, yang memadukan tantangan olahraga, pencapaian personal, dan kesempatan menjelajahi kota-kota dunia. 

Perjalanan untuk mengikuti marathon menawarkan pengalaman yang lebih luas dari sekedar mencapai garis finish. 

“Bagi sebagian traveler, sebuah race dapat menjadi alasan untuk memilih kota, menentukan waktu keberangkatan, bahkan memperpanjang masa tinggal,” kata Ricky, Jumat (23/10).

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Maraton pun perlahan menjadi bagian dari bucket list perjalanan, bukan hanya karena tantangan olahraganya, tetapi juga karena kota yang menjadi bagian dari pengalaman tersebut.

Menurut Ricky, perkembangan ini hadir di tengah budaya lari yang semakin dekat dengan komunitas dan gaya hidup aktif. 

Sepanjang 2026, penjualan produk Sports Holiday tercatat naik sebesar 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencakup berbagai perjalanan

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