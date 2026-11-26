jpnn.com, JAKARTA - Tingginya minat mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri perlu diimbangi dengan penguasaan bahasa Inggris yang memadai. Persiapan tersebut dinilai sebaiknya dilakukan sejak dini, tidak hanya menjelang pendaftaran kampus atau beasiswa.

Channel Management Director Southeast Asia Educational Testing Service (ETS) Chuong Nguyen menilai Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan partisipasi dalam ekosistem pendidikan global. Menurut dia, pilihan destinasi studi bagi mahasiswa Indonesia kini makin beragam.

Selain negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada, tujuan studi di kawasan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, hingga Malaysia juga makin diminati.

Baca Juga: Kolaborasi 3 Kampus Global Dorong Mahasiswa Jadi Pencipta Lapangan Pekerjaan

“Mobilitas internasional membutuhkan fondasi akademik yang kuat, kemampuan bahasa Inggris, serta kepercayaan diri untuk berinteraksi lintas budaya,” ujar Chuong dalam keterangannya.

Oleh karena itu, Chuong menyarankan agar penguasaan bahasa Inggris tidak hanya dipersiapkan secara instan saat mahasiswa hendak mendaftar beasiswa atau perguruan tinggi tujuan, melainkan dibangun secara bertahap sejak awal.

Salah satu peluang yang tersedia bagi talenta Indonesia adalah program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang mendukung pendidikan magister dan doktoral.

Baca Juga: 2 Siswa SMA Batik 1 Surakarta ke Final Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Nasional 2026

Chuong mengingatkan bahwa setiap beasiswa, universitas, dan program studi memiliki persyaratan berbeda. Karena itu, calon mahasiswa perlu memahami ketentuan resmi dan mengevaluasi kemampuan bahasa Inggris mereka jauh sebelum proses pendaftaran.

“Bahasa Inggris seharusnya menjadi bagian dari persiapan akademik jangka panjang, bukan sekadar persyaratan yang harus dipenuhi menjelang tenggat pendaftaran,” jelasnya.