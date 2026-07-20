Minat WHV Australia Meningkat, Calon Pelamar Diimbau Cicil Persiapan Jauh Hari

jpnn.com, JAKARTA - Minat masyarakat Indonesia terhadap program Working Holiday Visa (Subclass 462) Australia terus menunjukkan peningkatan dari 2022 hingga 2025.

Persaingan untuk mendapatkan program dengan kuota tahunan yang terbatas ini sangat ketat, karena slot pendaftaran biasanya habis dalam hitungan menit hingga jam setiap kali dibuka.

Tingginya tingkat kompetisi tersebut menuntut calon pelamar untuk menyiapkan berkas dari jauh-jauh hari, terutama visa dan bukti kemampuan bahasa Inggris seperti International English Language Testing System (IELTS).

Untuk mengajukan visa ini, pelamar harus melengkapi paspor yang berlaku, bukti dana minimal AUD 5.000, dokumen pendidikan, Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV), serta sertifikat IELTS.

Mengingat proses pengumpulan dokumen dan persiapan ujian bahasa Inggris membutuhkan waktu yang tidak sebentar, perencanaan yang terstruktur menjadi langkah penting guna meningkatkan peluang kelolosan.

Sebagai bentuk dukungan, British Council Indonesia memfasilitasi pelamar dengan platform persiapan gratis IELTS Ready Premium senilai Rp 2,8 juta yang dapat diakses setelah peserta mendaftar dan membayar tes.

Platform persiapan resmi tersebut dilengkapi dengan latihan soal, simulasi tes yang dikembangkan para ahli, serta fitur umpan balik berbasis kecerdasan buatan (AI-powered feedback) untuk modul Speaking dan Writing.

Calon peserta juga dapat memanfaatkan fitur One Skill Retake untuk mengulang satu bagian tes tertentu saja, serta menikmati layanan pengumuman hasil tes yang cepat dalam waktu satu hingga dua hari.