MIND ID Bangun Rantai Hilirisasi dari Bauksit ke Baterai EV

Industri Pertambangan Indonesia MIND ID. Foto: dok MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - MIND ID (Holding Industri Pertambangan Indonesia) terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan proyek-proyek strategis hilirisasi di seluruh anggota grup.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin mengatakan bahwa MIND ID konsisten meningkatkan perannya sebagai pengelola sumber daya alam mineral dan batu bara, sekaligus menjalankan agenda hilirisasi yang selaras dengan mandat pemerintah.

Melalui sinergitas dan kolaborasi antar-Anggota Grup MIND ID, berbagai proyek hilirisasi dikembangkan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam pengolahan, pemurnian, dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

Langkah itu diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kinerja ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan mendukung transisi energi.

“MIND ID berkomitmen memastikan agenda hilirisasi nasional tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi perekonomian nasional, sekaligus mendukung ketahanan energi, transisi energi terbarukan, serta pembangunan industri masa depan Indonesia,” ucap Maroef dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Salah satu fokus utama Grup MIND ID saat ini adalah pengembangan rantai terintegrasi bauksit–alumina–aluminium.

MIND ID membangun integrasi proses dari hulu ke hilir, di mana ANTAM mengelola tambang bauksit, kemudian bauksit diolah menjadi alumina oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

Selanjutnya, INALUM mengembangkan smelter aluminium yang didukung pasokan energi dari Bukit Asam melalui PLTU Mempawah.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID membangun rantai hilirisasi dari bauksit ke baterai EV.

