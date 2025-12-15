MIND ID Berkomitmen Memperkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas
jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya untuk dapat terus menjalankan hiliriasi kekayaan mineral sumber daya alam mineral tanah air.
Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang mencakup penguatan pada aspek integritas bisnis, sosial & hak asasi manusia (HAM), lingkungan yang bertanggung jawab, serta kinerja keuangan korporasi.
Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menyampaikan sebagai perusahaan milik negara yang menjalankan fungsi sebagai fondasi bagi masa depan Indonesia dan peradaban dunia, penerapan tata kelola yang berintegritas dan berkelanjutan merupakan aspek utama tata kelola perusahaan yang baik bagi MIND ID.
Perseroan menjalankan seluruh proses tata kelola perusahaan yang baik mulai dari perencanaan, implementasi program hingga pengawasan secara terintegrasi di seluruh anggota grup, agar upaya penciptaan nilai tambah sumber daya alam mineral lebih optimal.
“Penerapan tata kelola yang berintegritas dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi kami dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan bagi MIND ID dan seluruh Anggota grup,” ujar Pria Utama dalam keterangannya, Senin (15/12).
Sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi penerapan tata kelola yang berintegritas dan berkelanjutan, MIND ID telah menyelesaikan penilaian independen sebagai tolok ukur kinerja perusahaan.
MIND ID meraih penghargaan Tempo INSTAR 2025 dengan level Committed.
