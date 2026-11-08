MIND ID Gandeng KPK, Perkuat Pengawasan Hilirisasi dan Kedaulatan Mineral

jpnn.com, JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID mengokohkan komitmen penegakan integritas dan penanganan fraud di seluruh lingkup grup usaha melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Sinergi strategis itu ditujukan untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel demi mengawal pelaksanaan agenda strategis pertambangan nasional.

Penandatanganan PKS berjangka waktu lima tahun ini dilaksanakan oleh Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, bersama Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

MIND ID memegang mandate untuk mengelola, mengolah, dan memberi nilai tambah maksimal atas kekayaan mineral dan batubara nasional melalui program hilirisasi.

Langkah itu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus wujud nyata dari amanat konstitusi untuk mengoptimalkan kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi merupakan fondasi mutlak agar mandat kedaulatan tersebut dapat terwujud secara optimal.

"MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi demi menopang pertumbuhan ekonomi guna memaksimalkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

"Amanat kedaulatan ini tidak boleh tercederai oleh praktik penyimpangan atau fraud. Integrasi OpenMIND bersama KPK adalah langkah tegas kami untuk memastikan seluruh pengelolaan pertambangan nasional dari hulu hingga hilir berjalan di atas landasan integritas yang kokoh," sambung Maroef.