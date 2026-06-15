MIND ID Tekan Limbah B3 hingga 38 Persen untuk Pemanfaatan Kembali Material Tambang

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID terus konsisten menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan melalui pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali material sisa proses produksi.

Upaya ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif bagi kelestarian lingkungan.

Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi mengatakan peningkatan pengelolaan mineral strategis untuk pembangunan masa depan harus diimbangi dengan pengelolaan sisa hasil produksi yang bertanggung jawab.

Dia menyebut mineral seperti aluminium, bauksit, nikel, tembaga, dan timah semakin dibutuhkan untuk mendukung elektrifikasi, pengembangan baterai, kendaraan listrik, serta perluasan jaringan energi.

Karena itu, MIND ID menerapkan kerangka strategi keberlanjutan grup atau Sustainability Pathway, yang salah satu fokus utamanya adalah minimisasi limbah melalui efisiensi operasional dan pemanfaatan kembali material hasil kegiatan pertambangan.

MIND ID mencatat volume limbah padat B3 yang dihasilkan turun 38 persen dalam 2 tahun dari 351 kiloton pada 2023 menjadi 279 kiloton pada 2024, dan kembali menurun menjadi 217 kiloton pada 2025.

Dalam periode yang sama, limbah padat non-B3 turun dari 1.082 kiloton menjadi 956 kiloton.