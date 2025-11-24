MIND ID Tekankan Transformasi Nikel Hijau Perkuat Posisi RI dalam Mineral Kritis Dunia

jpnn.com, BELEM - MIND ID Group menegaskan masa depan industri nikel Indonesia hanya dapat berkelanjutan jika dibangun di atas fondasi hijau dan teknologi rendah karbon dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30.

PT Vale Indonesia Tbk sebagai bagian dari MIND ID menyampaikan transformasi menuju nikel hijau menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain global mineral kritis di era transisi energi.

‎

‎Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Budi Awansyah menekankan kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim dunia tidak cukup diukur dari besarnya cadangan mineral kritis yang dimiliki negara ini.

"Yang lebih menentukan adalah bagaimana industri nikel dikelola dengan standar lingkungan dan keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan global," kata Budi Dalam diskusi panel COP30, dikutip Senin (24/11).

‎

‎Budi mengingatkan Indonesia memiliki lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia menjadikannya pusat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai.

Namun, dia menilai persepsi publik terhadap sektor pertambangan masih diwarnai kekhawatiran atas perubahan bentang alam dan tekanan terhadap hutan.

Untuk itu, transformasi menjadi industri hijau harus menjadi prioritas yang berjalan konsisten dan terukur.

‎

‎Di hadapan peserta COP30, Budi menegaskan smelter merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dalam industri ekstraktif.

Karena itu, bila Indonesia ingin memimpin ekosistem mineral kritis global, maka industri nikel nasional harus lebih dahulu menunjukkan kepemimpinan melalui operasi rendah karbon, efisiensi energi, dan tata kelola yang lebih ketat.

‎

‎Menurut Budi, PT Vale Indonesia Tbk telah menjalankan berbagai langkah dekarbonisasi, mulai dari penggunaan energi bersih seperti hydropower, peningkatan efisiensi smelter, optimalisasi panas buangan, hingga pemanfaatan gas CO dan hidrogen dalam proses produksi.

Selain itu, Vale juga mencatat capaian nyata dalam kinerja lingkungan: penggunaan air sebesar 8.498,94 megaliter dengan intensitas 0,12 megaliter per ton nikel, serta pemanfaatan 510 meter kubik air daur ulang di fasilitas Lamella Gravity Settler sebagai bahan baku larutan ferrousulfat.

‎

‎Dari sisi pengelolaan limbah, perusahaan berhasil memanfaatkan kembali 1.453 ton limbah B3 dan 377.964 ton slag nikel non-B3 menjadi material konstruksi dan lapisan jalan tambang.