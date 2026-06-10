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Mineral Strategis Indonesia Menjadi Mesin Pendongkrak Daya Saing Industri

Mineral Strategis Indonesia Menjadi Mesin Pendongkrak Daya Saing Industri
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Kinerja positif sejumlah anggota Grup MIND ID memperlihatkan mineral strategis Indonesia menjadi mesin pendongkrak daya saing industri. Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Pengelolaan mineral strategis di Indonesia semakin progresif, ditandai dengan proyek hilirisasi yang terus berjalan sekaligus kuatnya kinerja operasional perusahaan-perusahaan tambang nasional.

Kinerja positif yang dibukukan perusahaan-perusahaan dalam Grup MIND ID sepanjang kuartal I 2026 menjadi sinyal kuat pengelolaan mineral strategis nasional akan memainkan peran semakin besar dalam memperkuat daya saing industri Indonesia dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah anggota Grup MIND ID mampu mencatatkan pertumbuhan produksi dan penjualan yang solid di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan pasar komoditas yang masih berlanjut.

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Kinerja tersebut memperlihatkan bagaimana komoditas strategis seperti timah, nikel, tembaga, emas, bauksit, alumina, dan batu bara tetap menjadi fondasi penting bagi pembangunan industri nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman, menilai kinerja operasional anggota Grup MIND ID sepanjang tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan arah yang positif dan konsisten.

"Kuartal pertama ini lumayan bagus. Hanya mungkin belum terlalu maksimal karena Freeport belum maksimal produksinya. Kontribusi dividen dari Freeport lumayan besar. Lalu dari Antam, labanya besar. Saya juga mengapresiasi PT Timah. Ini menjadi sejarah karena baru kuartal pertama saja sudah mencetak laba lebih dari Rp 1 triliun. Ini sangat baik," ujar Ferdy.

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Salah satu capaian paling menonjol datang dari PT Timah Tbk.

Perseroan berhasil meningkatkan produksi bijih timah hingga 96 persen menjadi 6.312 ton Sn dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3.224 ton.

Kinerja positif sejumlah anggota Grup MIND ID memperlihatkan mineral strategis Indonesia menjadi mesin pendongkrak daya saing industri

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