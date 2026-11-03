Minerba Convex 2026, MIND ID Ungkap Peran Penting Mineral bagi Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Mineral tidak hanya memiliki nilai sebagai komoditas tambang, tetapi juga menjadi bahan penting bagi berbagai teknologi dan produk yang menunjang kehidupan modern.

Melalui hilirisasi, kekayaan mineral dapat diolah menjadi material bernilai tambah yang mendukung kebutuhan masyarakat di berbagai bidang.

Pesan tersebut diangkat MIND ID melalui tema “Menghadirkan Arti Mineral untuk Kehidupan” dalam ajang Minerba Convention and Expo (Minerba Convex) 2026..

Mind ID mengajak masyarakat mengenali lebih dekat keterkaitan mineral dengan teknologi, kesehatan, dan gaya hidup aktif.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan manfaat produk teknologi yang dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil dari hilirisasi yang telah berjalan sangat baik selama ini.

Pemerintah akan terus memperkuat pengelolaan dan pengolahannya, sehingga manfaatnya dapat disarakan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia.

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Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kekayaan alam sebagai sumber kesejahteraan rakyat.

Dia menekankan agar program hilirisasi dan industrialisasi terus dijalankan guna mengoptimalkan penciptaan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.