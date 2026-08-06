MINERS 2026, Langkah Nyata HIPMI Jakarta Selatan Mendorong Pengusaha Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Selatan kembali menyelenggarakan Mining Nation Revolution (MINERS) 2026 sebagai forum strategis untuk mempercepat hilirisasi energi dan mineral batubara (minerba) yang berkelanjutan.

Acara ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor bagi para pengusaha muda, investor, dan profesional guna memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum strategis ini sukses mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha muda, pelaku industri, investor, hingga profesional dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Langkah ini diambil untuk menciptakan peluang bisnis baru yang mampu memberikan dampak nyata bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Tahun ini, MINERS 2026 mengusung tema Hilirisasi energi dan minerba yang berkelanjutan. Tema ini dipilih sebagai respons atas tantangan dunia usaha saat ini yang tidak dapat lagi dihadapi secara sendiri-sendiri oleh para pelaku industri.

Untuk mencapai target tersebut, MINERS 2026 menghadirkan serangkaian kegiatan interaktif. Di antaranya adalah ruang diskusi panel, sesi networking, business matching, serta pertemuan eksklusif antar-pelaku usaha yang dirancang untuk membuka peluang investasi strategis.

Ketua Panitia Mining Nation Revolution (MINERS) 2026, Rhesa Avila Zainal, menegaskan bahwa visi utama dari forum ini adalah keberlanjutan hubungan bisnis di masa depan.

“MINERS tidak hanya dirancang sebagai sebuah acara, melainkan sebagai gerakan untuk memperkuat konektivitas antarpelaku usaha,” ujar Rhesa dalam keterangan tertulisnya.