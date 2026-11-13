Minggu Besok, Ribuan Massa Bakal Long March Bela Palestina di Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Koalisi Jawa Barat untuk Palestina bakal menggelar aksi solidaritas bela Palestina di Kota Bandung pada Minggu (15/11/2026).

Ribuan massa diperkirakan turun ke jalan dengan melakukan long march menyambangi sejumlah lokasi di Kota Bandung.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi warga Palestina, khususnya masyarakat di Gaza yang hingga kini masih menghadapi krisis kemanusiaan meski gencatan senjata telah berlangsung.

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Ketua Annas sekaligus Pembina Koalisi Jawa Barat untuk Palestina KH Athian Ali mengatakan perhatian masyarakat terhadap kondisi Palestina mulai berkurang.

Padahal, menurut dia, penderitaan warga Gaza masih terus berlangsung.

"Padahal, di Gaza, Palestina itu masih terjadi pembantaian, pemusnahan terhadap etnis saudara-saudara kita di Gaza, Palestina," kata Athian dalam konferensi pers di Bandung, Jumat (13/11/2026).

Dia menilai, kondisi tersebut tidak terlepas dari kepentingan untuk mengosongkan wilayah Gaza.

Warga Palestina, kata dia, terus menghadapi tekanan hingga terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan diri.