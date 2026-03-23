Minggu Dini Hari, Tempat Hiburan Malam di Palembang Seketika Mencekam

jpnn.com, PALEMBANG - Perselisihan maut pecah di tempat hiburan malam Darma Agung (DA), di Jalan Kolonel H. Burlian, Sukarami Palembang, Minggu (22/3) dini hari.

Seorang karyawan swasta berinisial PJ (43) dilaporkan tewas setelah terlibat keributan di lokasi tersebut sekitar pukul 03.00 WIB.

Korban sempat dilarikan ke RS Siti Fatimah untuk mendapatkan pertolongan medis akibat luka tusuk serius di area kepala bagian kiri.

Namun, setelah upaya perawatan intensif selama beberapa jam, PJ dinyatakan menghembuskan napas terakhirnya pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB.

Jajaran Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Reskrim Polsek Sukarami langsung bergerak cepat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan serangkaian penyelidikan.

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, peristiwa bermula dari cekcok antara M.F. (22) adik korban dengan seorang pria berinisial K.A. (25). Situasi memanas hingga M.F. menghubungi korban untuk datang ke lokasi.

Setibanya di TKP, korban mendekati pelaku yang berada di dalam kendaraan. Pelaku kemudian turun sambil membawa senjata tajam. Keributan pun tak terhindarkan.

Dalam situasi tersebut, pelaku sempat dikeroyok oleh rombongan yang berada di lokasi.