Minggu Makin Seru, BATIQA Palembang Tawarkan Makan Siang Sepuasnya Rp 90 Ribu

jpnn.com, PALEMBANG - Akhir pekan menjadi waktu yang pas untuk berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja sambil menikmati hidangan lezat.

Kesempatan itu kini hadir di BATIQA Hotel Palembang melalui paket MABAR atau "Makan Siang Bareng, Ambil Sepuasanya" yang digelar setiap Minggu.

Berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, paket makan siang tersebut berlangsung mulai pukul 11.30 hingga 14.00 WIB.

Dengan harga Rp 90 ribu per orang, tamu bisa menikmati beragam menu secara sepuasnya. Paket tersebut dapat dipesan dengan minimal dua orang.

Menariknya, pengunjung yang memilih paket MABAR juga mendapatkan fasilitas karaoke gratis sehingga momen makan bersama bisa berlangsung lebih santai dan meriah.

Berbagai menu disiapkan untuk menemani makan siang, mulai dari ayam balado, sambal ikan tongkol, hingga kuliner khas Palembang seperti pindang patin dan tekwan.

Tidak hanya itu, tersedia pula batagor, aneka jajanan pasar, serta berbagai pilihan minuman segar.

General Manager BATIQA Hotel Palembang Agus Fatahillah menerangkan paket MABAR dihadirkan untuk melengkapi konsep makan sepuasnya yang sebelumnya sudah tersedia di hotel tersebut.