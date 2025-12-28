Minggu Pagi, Jakarta Diselimuti Awan Tebal
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara bakal berawan tebal pada Minggu pagi. Sementara Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan ringan.
Adapun pada siang hari, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur akan hujan ringan. Kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Selatan akan hujan petir.
Beranjak pada malam hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akan hujan ringan.
Adapun suhu udara di Jakarta bakal berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 2 sampai dengan 29 kilometer per jam.(antara/jpnn)
BMKG memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara bakal berawan tebal pada Minggu pagi
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gempa M 5,6 di Pantai Selatan Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
- Peringatan BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat Akibat Siklon Tropis
- Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah, Waspadalah
- Peringatan BMKG: Hari Ini Berpotensi Hujan Petir
- Peringatan Dini BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter 23-26 Desember
- Prakiraan Cuaca Hari Ini 23 Desember, BMKG: Hujan Berpotensi Mengguyur Mayoritas RI