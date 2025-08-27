Mingle Hadirkan Cara Mudah Jadi VTuber Lewat Avatar 3D

jpnn.com, JAKARTA - KAI Inc. secara resmi meluncurkan platform komunikasi berbasis avatar 3D bernama Mingle di Indonesia. Aplikasi ini dihadirkan untuk mendukung kreator konten virtual atau VTuber, khususnya mereka yang ingin membuat konten avatar 3D secara praktis.

Mingle menawarkan keunggulan berupa kemudahan produksi konten hanya dengan perangkat mobile tanpa membutuhkan peralatan mahal maupun teknologi rumit.

Aplikasi ini juga menyediakan beragam fitur kreatif untuk memfasilitasi pengguna membuat konten VTuber secara mandiri.

Selain itu, Mingle mengusung teknologi pengenalan wajah dan pelacakan gerakan secara real-time.

Teknologi tersebut memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teman melalui karakter 3D yang dipersonalisasi, sekaligus membuka peluang sebagai platform jejaring sosial generasi berikutnya.

Fenomena VTuber sendiri tengah berkembang pesat di kalangan anak muda Indonesia, khususnya lewat platform TikTok dan Instagram Reels.

Dengan populasi besar dan budaya fandom yang kuat, Indonesia dipandang sebagai pasar potensial, termasuk bagi ekosistem bisnis kreator yang berbasis penjualan konten maupun merchandise.

Beberapa fitur utama Mingle antara lain kustomisasi avatar 3D yang mudah, pelacakan ekspresi wajah dengan motion capture real-time, serta alat UGC (User Generated Content) yang memungkinkan pengguna memproduksi konten kreatif dan interaktif.