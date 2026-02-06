menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Mini Album 'Deadline' Jadi Penanda Kembalinya BLACKPINK

Mini Album 'Deadline' Jadi Penanda Kembalinya BLACKPINK

Mini Album 'Deadline' Jadi Penanda Kembalinya BLACKPINK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup idol Blackpink yang beranggotakan Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo. Foto: Instagram/ blackpinkofficial

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop BLACKPINK dipastikan akan segera kembali menyapa penggemar melalui mini album terbarunya bertajuk Deadline.

Album ini akan memuat lima lagu yang siap menandai kembalinya BLACKPINK ke industri musik setelah jeda cukup panjang.

Menurut laporan Yonhap, Jumat, agensi YG Entertainment telah mengumumkan daftar lagu dalam mini album tersebut.

Baca Juga:

Lima lagu yang akan masuk dalam Deadline terdiri atas lagu prarilis “Jump”, lagu utama “Go”, serta “Me and My”, “Champion”, dan “Fxxxboy”.

Mini album Deadline menjadi rilisan terbaru BLACKPINK setelah terakhir kali merilis album baru sekitar tiga tahun lima bulan lalu.

Kehadiran album ini pun dinantikan para penggemar yang telah lama menunggu karya terbaru dari grup tersebut.

Baca Juga:

YG Entertainment menyebut Deadline akan menampilkan sisi terbaik BLACKPINK saat ini.

“Seperti judulnya, ‘Deadline’, album ini akan dipenuhi dengan momen puncak yang tak terulang serta wujud BLACKPINK saat ini yang paling bersinar,” tulis pihak agensi.

BLACKPINK siap kembali lewat mini album “Deadline” berisi lima lagu setelah vakum lebih dari tiga tahun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI