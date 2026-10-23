MINI Lucky 13 Edition Hanya 26 Unit

jpnn.com - Enam puluh tahun berlalu sejak Morris MINI Cooper S menaklukkan ganasnya trek Mount Panorama di ajang Bathurst 500 tahun 1966.

Kini, nostalgia kemenangan bersejarah duet pereli legendaris Bob Holden dan Rauno Aaltonen itu dihidupkan kembali lewat MINI Lucky 13 Edition.

Dibuat sangat terbatas—hanya 26 unit khusus untuk pasar Australia—mobil jadi bentuk penghormatan berkelas buat sang legenda balap.

Pengiriman perdana unitnya sendiri dijadwalkan mulai meluncur pada kuartal pertama 2027 dengan banderol 71.990 Dolar Australia, atau sekitar Rp768 jutaan.

Aura balap klasiknya langsung terasa begitu mata melirik bagian luar.

Dibalut warna ikonik British Racing Green IV, bodinya makin kontras dipadu atap serta spion Glazed White plus garis putih khas di kap mesin.

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Tak ketinggalan, grafis angka 13 melingkar di area samping—nomor balap keramat yang dulu membawa mobil menembus garis finis.

Kaki-kakinya tampil gagah berkat pelek JCW Rallye Spoke 18 inci bernuansa Frozen Midnight Grey.