Mini Soccer Wali Kota Cup 2026 Perkuat Sinergi Forkopimko dan Elemen Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat resmi membuka turnamen Mini Soccer Wali Kota Cup 2026 pada Jumat (10/7) di Maroedja Sport Park, Meruya.

Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus menyambut momen bersejarah lima abad Provinsi DKI Jakarta.



Selama tiga hari hingga Minggu (12/7), lapangan olahraga yang baru diresmikan tiga bulan lalu ini akan menjadi saksi semangat kompetisi dari 18 tim peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, serta berbagai kelompok masyarakat di wilayah Jakarta Barat.

Dukungan turut hadir dari pesepak bola nasional Ismed Sofyan, Muhammad Ferrari, Rayhan Hanan, dan Aditya Warman, yang kehadirannya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para atlet muda yang berlaga.



Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya pembukaan serta pertandingan ekshibisi di hari pertama tanpa kendala.

“Alhamdulillah dari awal pembukaan sampai pertandingan ekshibisi semuanya berjalan lancar. Kami berharap melalui turnamen mini soccer ini sinergitas antara Forkopimko, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik," ujarnya, Jumat (10/7).



Kegiatan ini bukan sekadar ajang adu kemampuan di lapangan hijau. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi bukti kebersamaan Forkopimko dan seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah.

“Di lapangan kami boleh bertanding, namun dalam bekerja kami tidak boleh saling bersaing, melainkan harus berusaha bersama-sama. Dukungan luar biasa dari seluruh pihak membuat kami semakin yakin masyarakat Jakarta Barat akan semakin nyaman dan aman tinggal di sini," ujar Iin.



Selain mempererat tali silaturahmi, turnamen ini juga memiliki misi penting sebagai wadah pencarian bibit atlet berbakat.

Pemkot Jakarta Barat melalui Suku Dinas Pemuda dan Olahraga (Sudinpora) akan memantau setiap penampilan peserta, dan bagi mereka yang menunjukkan kemampuan istimewa akan diarahkan masuk ke jalur pembinaan berkelanjutan, mulai dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) hingga sekolah khusus atlet.

Baca Juga: Kebakaran di Palmerah Jakbar Disebabkan Lagi Masak Ditinggal

"Pembinaan sejak dini adalah investasi masa depan, agar kelak kita melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan nama Jakarta Barat dan Indonesia," jelas Iin.



Lokasi penyelenggaraan di Meruya Sport Park pun menyimpan sejarah yang menyentuh. Dulu, lahan ini dikenal masyarakat sebagai "Lapangan Bola Ki Amat", namun kini telah berubah total menjadi fasilitas olahraga modern yang setiap hari ramai dikunjungi warga untuk berolahraga.

Ke depannya, Pemkot tidak menutup kemungkinan menggelar turnamen serupa di fasilitas lain yang ada di Kemanggisan maupun Rawa Buaya, guna pemerataan akses olahraga bagi seluruh warga.



Iin mengajak seluruh warga menyaksikan pertandingan menarik yang digelar sore nanti, di antaranya laga Tim Wali Kota melawan Tim BPN, serta Tim Polres berhadapan dengan Tim Praja Satpol PP.