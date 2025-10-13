Minibus Kecelakaan & Terbakar di Tol Cisumdawu Sumedang, Pengemudi Tewas

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pengendara minibus tewas dalam peristiwa kecelakaan tunggal di KM 158 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/10), sekitar pukul 11.30 WIB.

Kanit Laka Polres Sumedang Ipda Arief mengatakan kecelakaan berawal saat mobil Toyota Raize yang dikemudikan Muhammad Ishtofain (19) hilang kendali hingga terpental memasuki jalur darurat, lalu terbakar.

"Ketika melewati keadaan jalan menurun, diduga laju kendaraan mengalami hilang kendali mengarah ke kiri jalan lalu menabrak rambu hingga kendaraan terpental memasuki jalur darurat," kata Arief dalam keterangannya.

Atas kejadian tersebut, kata Arief, pengemudi mobil dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara kendaraan yang dikemudikan hangus terbakar. “Kendaraan setelah kecelakaan mengalami kerusakan dan terbakar,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan berdasar hasil penyelidikan sementara, kecelakaan tersebut terjadi diduga akibat kelalaian pengemudi yang kurang hati-hati saat melintas di jalur menurun dengan kecepatan tinggi.

“Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan laju kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi hingga mengakibatkan hilang kendali mengarah ke kiri jalan,” katanya.

Dia menyebut Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumedang bersama Ditlantas Polda Jawa Barat sudah menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penanganan lebih lanjut.

“Posisi akhir korban berada 2,5 meter di samping kanan kendaraan," ungkapnya. (mcr27/jpnn)