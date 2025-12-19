Minibus Tertabrak Kereta Api di Kalideres Jakbar, Pengemudi Luka
jpnn.com - JAKARTA - Sebuah minibus tertabrak kereta api jurusan bandara di perlintasan Jalan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (19/12).
Minibus bernomor polisi B-1926-VZK itu dikendarai oleh pria bernama I Ketut Mastriadi.
Pengemudi selamat dalam kecelakaan tersebut, tetapi mengalami sejumlah luka.
"Korban meninggal nihil, tetapi pengemudi terluka pada bagian wajah, kepala, kaki dan tangan," kata Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto saat dikonfirmasi di Jakarta.
Awalnya, mobil yang dikendarai korban melaju di Jalan Warung Pojok dari arah selatan ke utara.
"Sesampainya di dekat perlintasan kereta api Jalan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, mobil itu tertabrak kereta api bandara arah Jakarta yang melaju dari arah barat ke timur," tutur Joko.
Akibatnya, kata Joko, korban mengalami luka pada bagian kepala, wajah, kaki dan tangan, sehingga harus dirawat di rumah sakit di Kalideres.
"Kemudian kendaraan yang terlibat juga mengalami kerusakan. Ringsek (rusak parah) pada bagian badan mobil," katanya. (antara/jpnn)
