menu
JPNN.comJPNN.com
Minim Dermaga, Pelabuhan Merak Diprediksi Chaos saat Mudik Lebaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengendara roda dua saat memasuki kapal di Pelabuhan Merak Bakauheni. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com.

jpnn.com - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) memperingatkan potensi terjadinya kekacauan (chaos) di Pelabuhan Merak Banten pada musim mudik Lebaran 2026 mendatang. 

Hal ini dipicu oleh ketimpangan antara jumlah kapal yang tersedia dengan minimnya fasilitas dermaga sandar. 

Pria yang akrab disapa BHS ini mengungkap bahwa dari total 72 kapal yang disiapkan untuk melayani rute Merak - Bakauheni hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi secara optimal. 

Baca Juga:

Sisanya terpaksa tidak dioperasikan karena keterbatasan infrastruktur dermaga. 

Penambahan jumlah kapal dinilai sia-sia jika tidak dibarengi dengan perluasan fasilitas sandar. 

Keterbatasan dermaga menghambat flow (aliran) kendaraan yang berisiko memicu antrean panjang dan kepadatan ekstrem di area pelabuhan. 

Baca Juga:

Dari itu, pemerintah diminta segera melakukan langkah konkret penambahan dermaga guna meningkatkan kapasitas angkut pelayanan penyeberangan. 

“Situasi ini sudah berlarut larut bertahun-tahun yang menyebabkan kemacetan parah di lintasan Merak-Bakauheuni pada saat musim libur lebaran dan tahun baru," ungkap BHS, Senin (16/3/2026).

Pelabuhan Merak diprediksi chaos saat mudik Lebaran Idulfitri 2026, lantaran minimnya dermaga dan jumlah kapal yang tersedia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI