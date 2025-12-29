menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Minim Keluhan Selama Libur Natal, Pengamat: Kinerja Pertamina Terus Membaik

Minim Keluhan Selama Libur Natal, Pengamat: Kinerja Pertamina Terus Membaik

Minim Keluhan Selama Libur Natal, Pengamat: Kinerja Pertamina Terus Membaik
Ilustrasi pompa bensin di SPBU Pertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, menilai kinerja Pertamina dalam menjaga pasokan dan pelayanan energi selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berjalan dengan baik.

Penilaian tersebut tercermin dari minimnya keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM.

“Saya kira sudah beberapa tahun ini tidak ada isu tentang kelangkaan BBM pada masa Nataru. Ini berarti Pertamina telah bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat,” ujar Lukman kepada wartawan, Senin (29/12).

Menurutnya, kondisi tersebut juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang terus terjaga, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun, khususnya pada periode libur panjang.

“Ya tentu ini menjadi kepercayaan Pertamina terhadap masyarakat yang harus terus dijaga dan di libur Nataru pelayanan semakin baik tahun ke tahun,” katanya.

Lukman menilai tidak adanya keluhan berarti dari masyarakat tidak terlepas dari konsistensi Pertamina dalam menjaga pasokan energi, terutama BBM, selama arus mobilitas meningkat di masa libur.

“Ya kinerja Pertamina masih sangat baik, pasokan BBM juga terus diperhatikan sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan saat libur Nataru tidak kesulitan dalam mendapatkan BBM,” jelasnya.

Dia juga menyoroti sejumlah inovasi pelayanan yang dilakukan Pertamina selama Nataru, termasuk keterlibatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta penyediaan fasilitas Serambi MyPertamina bagi masyarakat.

Kinerja dari Pertamina dianggap terus membaik karena minim keluhan pasokan BBM selama libur nataru.

