Mining Indonesia 2025 Pertegas Posisi Indonesia Sebagai Pusat Pertambangan di ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki potensi pertambangan yang melimpah dengan kekayaan mineral dan energi, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan timah, yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.

Hal itu menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pusat pertambangan dan energi di kawasan Asia Tenggara.

Komoditas-komoditas tersebut memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pendapatan ekspor dan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Hal ini terungkap dalam ajang pameran internasional Mining Indonesia 2025.

Salah satu perusahaan yang meramaikan kegiatan ini, Henkel, menyebutkan Mining Indonesia 2025 bukan hanya pameran teknologi, tetapi juga ruang kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, efisiensi industri, dan penerapan praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan.

"Kami berkomitmen mendukung industri pertambangan dan minyak dan gas Indonesia menjadi lebih andal sekaligus berdaya saing secara berkelanjutan,” ujar Country Business Head Indonesia, General Manufacturing and Maintenance, Adhesive Technologies Henkel, Jimmy Purnama, Jumat (19/9).

Didukung oleh Regional Innovation Center di Bintaro serta fasilitas gudang baru di Cikarang yang terintegrasi dengan solusi-solusi keberlanjutan, Henkel memastikan solusi industri yang ditawarkan mampu menjawab kebutuhan spesifik sektor pertambangan dan minyak & gas di tanah air.

Jimmy menyebutkan, partisipasi Henkel di Mining Indonesia 2025 menampilkan tiga merek LOCTITE untuk solusi MRO, CSNRI untuk solusi penguatan struktur pipa, serta Seal For Life dengan teknologi STOPAQ untuk pelindungan jangka panjang pada aset baru ataupun rehabilitasi aset infrastruktur yang menua.

“Perayaan 50 tahun Henkel di Indonesia menandai konsistensi investasi jangka panjang kami,” ujar Jimmy.