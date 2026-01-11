Minions Run Lippo Mall Nusantara Meriah, Diikuti 4.000 Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Mall Nusantara menyelenggarakan Minions Run, sebagai puncak sekaligus penutup rangkaian perayaan Magical Christmas pada Minggu, 11 Januari 2026, mulai pukul 5.00 WIB.

Kegiatan ini dengan rute sejauh 5 kilometer yang mengambil area di sekitar Lippo Mall Nusantara.

Diikuti lebih dari 4.000 dengan mengusung konsep fun bertema karakter global Minions yang menggabungkan olahrga, hiburan, dan kebersamaan dengan tujuan menghadirkan pengalaman menarik dan interaktif masyarakat.

Acara terbuka untuk umum dengan menargetkan peserta umum mulai dari keluarga, komunitas lari dan anak muda yang mengusung tema Minions yang dikenal luas dan disukai lintas usia.

Minions Run menawarkan berbagai daya tarik, mulai dari suasana kostum dan dekorasi tematik, hiburan di area finis, hingga beragam aktivitas pendukung seperti photo spot menarik dan kesempatan mendapatkan merchandise eksklusif. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman berlari yang berbeda sekaligus menjadi sarana hiburan keluarga.

Setiap peserta Minions Run mendapatkan race pack eksklusif bertema Minions serta medali finisher edisi khusus sebagai kenang-kenangan.

Race pack tersebut terdiri dari t-shirt, drawstring bag, bib number, dan sun glasses. Untuk melengkapi kebutuhan peserta, tersedia pula berbagai add-ons opsional, seperti sun visor, pouch, dan ID card, yang dapat diperoleh dengan biaya tambahan.

Seluruh konsep acara dirancang untuk menghadirkan pengalaman berolahraga yang menyenangkan, berkesan, sekaligus Instagrammable bagi para peserta dari berbagai kalangan usia.