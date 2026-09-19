MINIPON Kenalkan Storybond dan Connection Cards untuk Temani Waktu Bersama Anak

jpnn.com, JAKARTA - MINIPON resmi diluncurkan sebagai intellectual property (IP) yang menghadirkan karakter dan sejumlah media interaktif untuk membantu keluarga membangun kedekatan emosional dengan anak.

Dalam peluncuran yang digelar di Jakarta, Sabtu (19/9), MINIPON sekaligus memperkenalkan dua produk pertamanya, yakni Storybond dan Connection Cards.

Storybond merupakan buku cerita anak dua arah, sedangkan Connection Cards berupa permainan kartu yang dirancang untuk mendorong interaksi antara anak dan orang yang mendampinginya.

MINIPON dikembangkan Nidya Febriani dan Flori Amelia. Keduanya mengatakan gagasan tersebut berangkat dari pengalaman mereka sebagai ibu bekerja yang menghadapi tantangan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

“Selama beberapa tahun menjadi ibu bekerja, saya harus pergi ke kantor dan menjalani perjalanan yang cukup melelahkan setiap hari. Di tengah waktu dan energi yang terbatas, tanpa saya sadari quality time dengan anak terasa seperti tugas lain yang harus dilakukan,” ujar Co-Founder MINIPON Nidya Febriani.

Menurut Nidya, kondisi tersebut sempat membuatnya merasa semakin jauh secara emosional dengan anak.

Pengalaman itu kemudian mendorong Nidya bersama Flori mengeksplorasi aktivitas sederhana yang dapat digunakan untuk menciptakan interaksi lebih bermakna antara anak dan pendampingnya.

Mereka berpandangan bahwa kedekatan emosional tidak selalu harus dibangun melalui waktu yang panjang, tetapi juga dapat tumbuh dari aktivitas sederhana yang dilakukan bersama secara konsisten.