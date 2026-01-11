menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Minta Fotonya Dihapus, Ari Lasso Malah Disebut seperti Preman Pasar

Minta Fotonya Dihapus, Ari Lasso Malah Disebut seperti Preman Pasar

Minta Fotonya Dihapus, Ari Lasso Malah Disebut seperti Preman Pasar
Ari Lasso bersama Dearly Joshua, saat masih bersama. Foto: Instagram/ari_lasso

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan musisi Ari Lasso dengan kekasihnya, Dearly Djoshua, kembali menjadi bahan perbincangan .

Hal itu bermula dari komentar Ari Lasso yang meminta fotonya saat di Bali, dihapus dari akun Instagram Dearly Djoshua.

Tidak lama setelah komentar Ari muncul, Dearly menuliskan pesan bernada emosional dalam unggahannya.

Dearly Djoshua menyebut dirinya sering dianggap salah karena popularitas pelantun Jalanku Tak Panjang itu.

“Saya tahu fans kamu banyak… siapa sih yang akan percaya omongan saya,” tulisnya, Minggu (11/1/).

Dearly juga mengungkapkan bahwa ia menyimpan banyak hal yang tak pernah dia publikasikan demi melindungi anak-anak.

Dia menegaskan dirinya selama ini memilih diam, meski mengaku memiliki bukti terkait masalah di antara mereka.

Dalam pesannya, Dearly meminta Ari untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan tanpa saling serang.

Unggahan Dearly Djoshua memicu dugaan retaknya hubungan dengan Ari Lasso setelah komentar tajam muncul.

