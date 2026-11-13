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Minta Hargai Jasa Guru, Sesditjen GTK: Saya Terharu dan Bahagia

Minta Hargai Jasa Guru, Sesditjen GTK: Saya Terharu dan Bahagia
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Sesditjen GTK Kemendikdasmen Temu Ismail mengunjungi SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Jawa Tengah . Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail mengimbau agar semua pihak menghargai jasa guru.

Salah satu caranya dengan mengunjungi sekolah tempat menimba ilmu dan mengenang peran mereka dalam perjalanan pendidikan.

Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan Kembali ke Sekolah salah satunya melalui kunjungan ke SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (12/11).

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Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Guru Nasional yang diperingati setiap November.

Melalui kegiatan tersebut, para pimpinan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diajak mengunjungi sekolah tempat mereka dahulu menimba ilmu sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para guru.

“Saya sangat terharu dan bahagia. Tentunya hal ini menjadi momen yang sangat penting menjelang puncak Hari Guru Nasional atau HGN 2026,” ujarnya.

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Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Kemendikdasmen untuk mempererat hubungan dengan satuan pendidikan.

Kunjungan ke sekolah menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan berbagai kebijakan dan program prioritas kementerian secara langsung kepada warga sekolah.

Minta hargai jasa guru, Sesditjen GTK Kemendikdasmen Temu Ismail mengaku sangat terharu dan bahagia

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