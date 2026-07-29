Minta Kepastian Insentif Kendaraan Listrik, Periklindo: Jangan Bikin Pasar Menunggu
jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian soal insentif kendaraan listrik dinilai mulai menghambat laju pasar.
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) pun meminta pemerintah segera memberikan kepastian, baik insentif jadi diberikan maupun tidak.
Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Pengembangan dan Penelitian, Prabowo Kartoleksono, mengatakan pelaku industri pada dasarnya mendukung adanya insentif.
Namun, menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini ialah kepastian agar industri bisa segera menyusun langkah bisnis.
"Kalau memang mau dikasih insentif, ya berikan. Kalau tidak, sampaikan saja. Yang penting industri bisa langsung bersikap," ujarnya di Jakarta.
Prabowo menjelaskan kejelasan kebijakan akan membantu produsen menentukan strategi pemasaran, menekan biaya produksi, hingga menyesuaikan harga jual.
Sebaliknya, ketidakjelasan justru membuat pelaku industri sulit mengambil keputusan.
Dampaknya juga dirasakan di sisi konsumen. Banyak calon pembeli memilih menunda transaksi, karena berharap insentif segera diumumkan.
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta pemerintah segera memberikan kepastian, baik insentif jadi diberikan maupun tidak.
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