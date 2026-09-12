Minta Maaf, Gibran Besuk Korban Keracunan MBG di Karo
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi Rumah Sakit Efarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada Jumat (11/9).
Gibran meninjau kondisi anak-anak yang tengah menjalani perawatan medis akibat mengalami keracunan MBG.
Dalam kesempatan tersebut, wapres memastikan penanganan dan kebutuhan para pasien mendapat perhatian secara maksimal.
“Saya hadir di sini, kemarin saya dari Kalimantan baru mendarat tengah malam, karena saya sangat menyadari kesehatan anak-anak sangat penting," kata Gibran.
Kunjungan ini juga dilakukan untuk memberikan perhatian secara langsung terhadap kondisi kesehatan anak-anak tersebut.
Upaya ini sekaligus memastikan proses pemulihan kesehatan mereka dapat berjalan dengan cepat dan optimal.
"Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penanganan anak-anak bisa maksimal sehingga anak-anak bisa kembali pulih," tuturnya.
Gibran menyampaikan pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan.
Gibran Rakabuming meninjau kondisi anak-anak yang tengah menjalani perawatan medis akibat mengalami keracunan makanan di Karo.
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