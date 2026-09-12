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Minta Maaf, Gibran Besuk Korban Keracunan MBG di Karo

Minta Maaf, Gibran Besuk Korban Keracunan MBG di Karo
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Ilustrasi keracunan MBG. ANTARA/Yusrizal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi Rumah Sakit Efarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada Jumat (11/9).

Gibran meninjau kondisi anak-anak yang tengah menjalani perawatan medis akibat mengalami keracunan MBG.

Dalam kesempatan tersebut, wapres memastikan penanganan dan kebutuhan para pasien mendapat perhatian secara maksimal.

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“Saya hadir di sini, kemarin saya dari Kalimantan baru mendarat tengah malam, karena saya sangat menyadari kesehatan anak-anak sangat penting," kata Gibran.

Kunjungan ini juga dilakukan untuk memberikan perhatian secara langsung terhadap kondisi kesehatan anak-anak tersebut.

Upaya ini sekaligus memastikan proses pemulihan kesehatan mereka dapat berjalan dengan cepat dan optimal.

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"Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penanganan anak-anak bisa maksimal sehingga anak-anak bisa kembali pulih," tuturnya.

Gibran menyampaikan pelaksanaan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan.

Gibran Rakabuming meninjau kondisi anak-anak yang tengah menjalani perawatan medis akibat mengalami keracunan makanan di Karo.

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