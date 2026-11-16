jpnn.com, JAKARTA - Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelum dirinya menjadi Utusan Khusus Presiden, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan saat dirinya menjabat.

Dalam video yang disampaikan melalui media sosial, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama korban bencana.

“Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ujar Raffi.

Raffi menyatakan dana bantuan berasal dari dana pribadinya serta seluruh honor yang diterima Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dana ini tidak memotong honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bantuan akan difokuskan di Pidie Jaya dan Gayo Lues, dengan kemungkinan menjangkau wilayah lain.

Pemanfaatannya mencakup pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta bantuan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait.

Raffi juga menyatakan keterbukaan terhadap pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, maupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.