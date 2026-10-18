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Minta MUI Segera Terbitkan Fatwa Haram Vape, Sahroni: Ini Hajat Hidup Umat

Minta MUI Segera Terbitkan Fatwa Haram Vape, Sahroni: Ini Hajat Hidup Umat
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Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: ASC

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong MUI segera mengeluarkan fatwa haram vape karena persoalan ini menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.

Dorongan itu disampaikan Sahroni merespons langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan fatwa haram rokok elektrik atau vape.

Fatwa itu dimintakan menyusul adanya kekhawatiran terkait penyalahgunaan cairan vape untuk narkotika.

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Kapolri sebelumnya mengatakan peredaran narkotika saat ini telah bertransformasi dari bentuk padat menjadi bentuk cair.

Penggunaan media vape dinilai sangat berbahaya karena kemasannya yang terselubung dan beraroma.

Nah, Sahroni mengatakan melihat berbagai macam fakta dan data mengenai bahaya vape, selain untuk kesehatan juga berbahaya sebagai sarana konsumsi narkoba.

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"MUI sudah seharusnya mengeluarkan fatwa haram bagi vape," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Sahroni meminta MUI segera mendahulukan persoalan vape ini. Menurutnya, bahaya vape narkoba ini bersentuhan dengan hajat hidup umat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong MUI segera mengeluarkan fatwa haram vape. Begini alasannya.

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