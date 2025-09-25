Minta Nafkah Rp 100 Ke Suami, Kuasa Hukum Tasya Farasya Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Proses perceraian Tasya Farasya dengan suaminya, Ahmad Assegaf masih berjalan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Sidang perdana perceraian tersebut telah digelar di PA Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).

Ditemui seusai persidangan, kuasa hukum Tasya Farasya, M. Fattah Riphat menuturkan, kliennya hanya meminta nafkah senilai Rp 100 terhadap Ahmad Assegaf.

Bukan tanpa alasan konten kreator kecantikan itu hanya meminta nafkah dengan nominal kecil tersebut.

Fattah mengatakan, kliennya tak pernah mendapatkan nafkah dari Ahmad Assegaf selama pernikahan.

"Dan kami juga pada gugatan kami, kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah," ujar M. Fattah Riphat di PA Jakarta Selatan, Rabu.

"Sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp 100," sambungnya.

Pihak Tasya Farasya pun berharap, dengan jumlah nafkah itu, Ahmad Assegaf bisa menunjukkan tanggung jawabnya.