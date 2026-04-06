Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkan dengan Fuji, Reza Arap: Bapaknya Sudah Risi
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Reza Oktovian alias Reza Arap angkat bicara terkait isu perjodohan dirinya dengan selebgram Fuji Utami yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Isu tersebut mencuat setelah keduanya terlihat berada di acara yang sama, sehingga memicu spekulasi warganet mengenai kedekatan hubungan mereka.
Menanggapi hal itu, Reza Arap secara tegas meminta publik menghentikan aksi menjodoh-jodohkan dirinya dengan Fuji.
Dia menilai respons berlebihan dari warganet justru menimbulkan ketidaknyamanan, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga pihak lain.
Reza mengungkapkan bahwa keluarga Fuji turut terdampak akibat isu yang terus berkembang di ruang publik.
“Cukuplah! Bapaknya sudah risi. Enggak enak gua, jadi sudahan yah,” ujar Reza dalam siaran langsung Marapthon di YouTube, Sabtu (4/4).
Dia menegaskan permintaannya agar warganet tidak lagi menggiring opini terkait hubungan pribadinya.
“Jadi, gue minta udahan ya (perjodohan). Gue juga manusia,” tegasnya.
Reza Arap minta warganet hentikan perjodohan dengan Fuji karena dinilai meresahkan.
- Reza Arap Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkannya dengan Fuji
- Dijodohkan dengan Fuji, Reza Arap Beri Penjelasan Begini
- Haji Faisal Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkan Fuji
- 3 Berita Artis Terheboh: Visa Haji Vidi Aldiano Terbit, Tsania Mawa Kumpul Bareng Anak
- Fuji Dijodohkan dengan Reza Arap, Haji Faisal: Biarkan Anak Saya Berkarier
- 3 Berita Artis Terheboh: Makam Vidi Ditanami Pohon, Anang dan Ashanty Akan Berangkat Haji