Minta Pembentukan Hak Angket Ijazah Gibran, Masyarakat Sipil Bakal Datang ke Golkar & PKS
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perwakilan masyarakat sipil pada Senin (12/10) besok, bakal melaksanakan audiensi dengan fraksi Golkar di kompleks parlemen, Senayan, dan kantor DPP PKS di TB Simatupang, Jakarta.
Masyarakat sipil yang hadir di antaranya Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, pendiri Barisan Oposisi Indonesia (BOI) Ubedilah Badrun, hingga akademisi UI Effendi Gazali.
Menurut Ray, mereka menggelar audiensi ke fraksi Golkar dan DPP PKS untuk mendorong hak angket terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka.
"Kami mendorong hak angket," kata dia saat dihubungi, Minggu (11/10).
Ray menuturkan hak angket didorong karena sukarelawan Gibran mengeklaim putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu punya ijazah SMA.
"Terakhir yang kami dengar, pengakuan mereka bahwa saudara Gibran ini memiliki ijazah, kan, begitu, lo," kata pengamat politik itu.
Ray menyebut pernyataan sukarelawan jelas bertentangan dengan pertimbangan putusan MK terhadap gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Menurut Ray, hak angket bisa menjadi forum bagi Gibran menunjukkan ijazah SMA yang disebut sukarelawan tak bisa diungkap dalam sidang di MK.
Sejumlah perwakilan masyarakat sipil pada Senin (12/10) besok bakal datang ke fraksi Golkar kantor DPP PKS demi mendorong hak angket.
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