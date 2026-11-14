Minta Perlindungan Presiden Prabowo, APVI: Industri Vape Hidupi 1 Juta Orang
jpnn.com, JAKARTA - Industri rokok elektronik nasional meminta perlindungan Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya wacana pelarangan total produk vape di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) melalui surat yang diantarkan langsung ke Istana Negara pada Jumat (13/11).
APVI berharap pemerintah tidak menyamaratakan industri rokok elektronik legal dengan peredaran vape ilegal yang disalahgunakan untuk konsumsi narkotika.
Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan pihaknya mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan vape untuk peredaran narkoba.
Namun, penanganan persoalan tersebut diharapkan lebih menyasar jalur ilegal tanpa mematikan pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis sesuai ketentuan.
“APVI bermaksud memohon perlindungan dan kepastian berusaha bagi industri REL yang legal dari dampak negatif peredaran produk REL ilegal,” kata Budiyanto dalam suratnya.
Menurut dia, penyalahgunaan vape oleh oknum tertentu telah menciptakan stigma negatif terhadap industri rokok elektronik nasional.
Padahal, sektor tersebut memiliki kontribusi ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja.
Industri rokok elektronik nasional meminta perlindungan Presiden Prabowo Subianto di tengah menguatnya wacana pelarangan total produk vape di Indonesia.
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