menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Minta Polisi Tingkatkan Patroli Malam Hari, Sahroni: Keamanan Harus Terjamin 24 Jam

Minta Polisi Tingkatkan Patroli Malam Hari, Sahroni: Keamanan Harus Terjamin 24 Jam

Minta Polisi Tingkatkan Patroli Malam Hari, Sahroni: Keamanan Harus Terjamin 24 Jam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi perampokan dengan kekerasan di sebuah gerai minimarket.

Dalam aksinya, pelaku tega memukul hingga menusuk korban menggunakan senjata tajam demi memuluskan aksi perampokan.

Setelah korban tak berdaya, pelaku langsung menguras habis uang tunai yang tersimpan di dalam brankas dan melarikan diri.

Baca Juga:

Hingga kini belum ada kejelasan informasi dari pihak minimarket dan kepolisian terkait kasus tersebut.

Sahroni pun meminta pihak kepolisian menelusuri kejadian perampokan disertai kekerasan tersebut dan menangkap pelakunya.

"Saya minta pihak kepolisian segera menangkap pelaku secepatnya. Perampokan brutal seperti ini sangat membahayakan para pekerja, apalagi banyak minimarket yang buka sampai malam, bahkan 24 jam," kata Sahroni dalam keterangan di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga:

Menurut dia, para pegawai minimarket tersebut bekerja mencari nafkah hingga larut malam, sehingga sudah sepatutnya negara memastikan keamanan mereka.

"Keamanan warga negara harus terjamin selama 24 jam tanpa terkecuali," ujar legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti video viral di media sosial yang memperlihatkan aksi kekerasan dan perampokan minimarket.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI