Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Kabinet, Efriza: Jangan Cuma Andalkan Laporan Menteri
jpnn.com - Peneliti Senior Citra Institute Efriza meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahannya menyusul hasil survei Celios dan Kabinet Bayangan yang memberikan penilaian rendah terhadap kepemimpinan nasional.
Survei tersebut menempatkan kinerja Prabowo pada angka 2,8 dari 10 menurut kalangan ahli. Adapun penilaian masyarakat umum berada di angka 4,6 dari 10.
Hasil itu memunculkan pertanyaan mengenai langkah evaluasi yang perlu dilakukan Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Efriza menilai evaluasi tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif yang disampaikan kementerian kepada Presiden.
“Presiden perlu mengevaluasi kepemimpinan dalam pengelolaan pemerintahan sekaligus mengukur capaian program, efektivitas anggaran, dan kualitas pelayanan publik,” kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (15/10).
Menurut dia, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Evaluasi juga perlu dilakukan secara terukur agar Presiden dapat mengetahui kementerian mana yang bekerja efektif dan mana yang belum mencapai target.
Efriza menambahkan, komunikasi publik pemerintah juga perlu diperbaiki. Penjelasan mengenai kebijakan harus disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami tujuan, pelaksanaan, dan hasil program pemerintah.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi total kinerja kabinet. Jangan cuma andalkan laporan menteri.
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