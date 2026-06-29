Minta Publik Tak Hujat Sarwendah, Giorgio Antonio: Dia Itu Perempuan Punya Dua Anak
jpnn.com, JAKARTA - Kekasih sarwendah, Giorgio Antonio buka suara mengenai sorotan publik terhadap kedekatannya dengan mantan istri Ruben Onsu.
Melalui siaran langsung di media sosial, dia meminta warganet tidak lagi menyudutkan Sarwendah.
"Sebetulnya aku dan Mamio yang tahu. Keadaan Mamio seperti apa, ya hanya kita yang tahu," ujar Giorgio, dikutip dari akun gosip di Instagram, Senin (29/6).
Dia mengaku tidak keberatan apabila menjadi sasaran komentar negatif selama Sarwendah tidak ikut diserang.
"Kalau kubu-kubu sana mau asumsi, mau menjelek-jelekkan mendingan jelekin aku saja. Jujur aku tidak apa-apa daripada Mamio," katanya.
Menurut Giorgio, sebagai seorang laki-laki sudah seharusnya dia memberikan perlindungan kepada perempuan.
"Dia itu perempuan, Mamio sudah punya anak, dia sudah punya dua anak. Jadi, tolong lah," ucapnya.
Giorgio juga mengaku heran melihat banyak perempuan yang justru saling melontarkan komentar negatif di media sosial.
Giorgio Antonio meminta publik menghentikan hujatan kepada Sarwendah di tengah isu hubungan mereka.
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